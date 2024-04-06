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Медведев назвал лидеров НАТО пособниками теракта в «Крокусе»

Медведев заявил, что теракт в «Крокусе» организовала Украина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Лидеры стран Североатлантического альянса, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, являются фактическими пособниками террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом в субботу, 6 апреля, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что непосредственные исполнители теракта арестованы, с ними проводятся следственные действия. Однако, продолжил зампред Совбеза, первая информация свидетельствует о том, что организаторами трагедии являются официальные лица Украины.

Кроме того, Медведев обратил внимание на множество пособников: как тех, кто предоставлял имущество, деньги, организовывал перемещение и прочее, так и международных спонсоров террористов, среди них высшие должностные лица стран НАТО.

«Его (Макрона. — Ред.) риторика, его действия, а главное — его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта. <…> Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей — спонсоры этого ужасного теракта», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев добавил, что такому действию нет прощения и «отныне они не просто враги России».

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3 апреля министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню, который заявил о непричастности Украины к атаке на «Крокус». Шойгу в ответ указал на сведения об украинском следе в организации теракта и неизбежность наказания для виновных. На следующий день, 4 апреля, Макрон назвал угрожающими заявления российской стороны о причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Кроме того, 3 апреля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что следы атаки в подмосковном концертном зале ведут к украинским спецслужбам.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

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