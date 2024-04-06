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Россиян начнут обслуживать в МФЦ по биометрии

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До конца 2024 года в МФЦ России введут обслуживание по биометрии. Пилотный проект запустят вначале в трех регионах страны, сообщает телеканал «Известия». Нововведение будет в Челябинской, Ленинградской и Липецкой областях. После тестирования систему могут ввести и в других субъектах. Обслуживание без паспорта будет быстрее и проще. Также в правительстве уверяют, что такой способ будет безопаснее.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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