Россиян начнут обслуживать в МФЦ по биометрии

До конца 2024 года в МФЦ России введут обслуживание по биометрии. Пилотный проект запустят вначале в трех регионах страны, сообщает телеканал «Известия». Нововведение будет в Челябинской, Ленинградской и Липецкой областях. После тестирования систему могут ввести и в других субъектах. Обслуживание без паспорта будет быстрее и проще. Также в правительстве уверяют, что такой способ будет безопаснее.

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