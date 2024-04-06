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Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки

В России ввели штрафы за спам-звонки до 1 млн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов и микрозаймов без указания их полной стоимости. Документ появился 6 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на должностных лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей», — указано в документе.

Кроме того, новый закон увеличивает штрафы для банков и микрофинансовых организаций, если они рекламируют кредит или микрозайм или какие-то предложения по их погашению, не указывая полную стоимость таких услуг: должностные лица в наказание должны будут выплатить от 40 тыс. до 100 тыс. рублей, а юридические — от 600 тыс. до 1 млн 600 тыс. рублей.

Кроме того, полная стоимость в рекламном сообщении должна быть прописана не мелким шрифтом, а тем же, которым дано само привлекающее клиентов предложение.

По обеим новым нормам штрафы увеличиваются в среднем в два раза по сравнению со старыми.

Закон вносит изменения в ст. 3.5 и 14.3 КоАП РФ.

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Накануне заслуженный юрист России Иван Соловьев обратил внимание, что спамом считаются электронные сообщения, на получение которых абонент не давал предварительного согласия. При этом часто люди, например, подписывая предложение об одномоментной скидке, принимают по невнимательности и условие о получении рекламы. В таком случае оштрафовать организацию за рассылки и звонки не получится.

Этот закон одобрили в Совете Федерации 3 апреля. Госдума приняла его в третьем чтении 20 марта. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в разговоре с «Известиями» объяснил, что новые нормы призваны защитить личное пространство россиян. Также важно, что новый закон наконец позволит наказывать за нарушения в рекламе займов не только банки, но и микрофинансовые организации.

Кроме того, в еще в июне 2023 года в России заработала общая система блокировки спама. Уточнялось, что на сайтах Федеральной антимонопольной службы и сотовых операторов МТС, Tele 2 и «МегаФон» появилась форма обратной связи, через которую можно подать жалобу на спам-звонки и SMS.

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