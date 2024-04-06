Человек пострадал в результате обстрела ВСУ поселка Красный Бор в Брянской области
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- Человек пострадал в результате обстрела ВСУ поселка Красный Бор в Брянской области
Один человек был ранен в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Красный Бор в Брянской области. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В результате обстрела один мирный житель получил легкое ранение. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, частично повреждено несколько жилых домовладений, добавил он. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее, в конце марта, сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 украинских беспилотников над Брянской, Воронежской, Саратовской и Белгородской областями. Информацию о пострадавших и разрушениях Минобороны не привело.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.