Пассажиры подрались в переходе станции метро «Кунцевская» в Москве
В переходе станции московского метро «Кунцевская» между пассажирами произошел словесный конфликт, который перешел в драку. Об этом 6 апреля сообщила столичная прокуратура в официальном Telegram-канале.
Пассажиры столкнулись в дверном проеме, после чего началась словесная перепалка. Один из мужчин нанес своему оппоненту множественные удары кулаком.
«На контроле в прокуратуре привлечение 33-летнего злоумышленника к уголовной ответственности за побои (ст. 116 УК РФ)», — написано в сообщении.
14 марта на станции метро «Войковская» пассажир толкнул женщину под поезд. На кадрах видно, как пара поссорилась на платформе и мужчина повалил женщину на пол. После чего он, невзирая на свидетелей, толкнул ее прямо под приближающийся поезд. Девушка не пострадала.
В марте 2023 года произошел подобный инцидент. Тогда на станции «Киевская» Кольцевой линии мужчина 1961 года рождения толкнул 15-летнего подростка прямо под поезд. Мальчик выжил после падения на пути.