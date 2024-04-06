Пассажиры подрались в переходе станции метро «Кунцевская» в Москве

В переходе станции московского метро «Кунцевская» между пассажирами произошел словесный конфликт, который перешел в драку. Об этом 6 апреля сообщила столичная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Пассажиры столкнулись в дверном проеме, после чего началась словесная перепалка. Один из мужчин нанес своему оппоненту множественные удары кулаком.

«На контроле в прокуратуре привлечение 33-летнего злоумышленника к уголовной ответственности за побои (ст. 116 УК РФ)», — написано в сообщении.

14 марта на станции метро «Войковская» пассажир толкнул женщину под поезд. На кадрах видно, как пара поссорилась на платформе и мужчина повалил женщину на пол. После чего он, невзирая на свидетелей, толкнул ее прямо под приближающийся поезд. Девушка не пострадала.

В марте 2023 года произошел подобный инцидент. Тогда на станции «Киевская» Кольцевой линии мужчина 1961 года рождения толкнул 15-летнего подростка прямо под поезд. Мальчик выжил после падения на пути.