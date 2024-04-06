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В МИД РФ назвали атаку дрона на приднестровскую воинскую часть провокацией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Москва рассматривает атаку дрона на приднестровскую воинскую часть как провокацию, направленную на обострение ситуации. Об этом в субботу, 6 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ее комментарии, опубликованном в Telegram, говорится также, что Россия ожидает тщательного расследования всех обстоятельств случившегося, а также рассчитывает, что те, кто стоит за этой «безрассудной акцией, в полной мере осознают ее опасные последствия».

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ЧП произошло накануне, 5 апреля, в 6 км от приднестровско-украинской границы в Рыбницком районе. Воинской части были нанесены незначительные повреждения. Предположительно, целью дрона была радиолокационная станция.

6 апреля в Приднестровье по факту произошедшего возбудили уголовное дело о диверсии. Специалисты провели осмотр места происшествия. Там были обнаружены разные металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника. Предположительно, это FPV-дрон.

Также назначена экспертиза взрывчатых веществ. Устанавливаются лица, причастные к произошедшему.

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