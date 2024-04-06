Выставку-форум «Россия» в Москве посетили 10 млн человек

В субботу, 6 апреля, международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетил десятимиллионный гость — это Константин Панфилов из Ярославля, который приехал на выставку со своей супругой Екатериной.

Панфилову вручили сертификат на поездку в Мурманск с посещением атомного ледокола «Ленин», который является первым в мире судном с ядерной энергетической установкой, кроме того, супруги побывают и на одном из универсальных ледоколов ФГУП «Атомфлот» и осмотрят Кольскую атомную электрическую станцию. Также Панфиловым организуют обзорный тур по Мурманску и экскурсию в село Териберка.

«Поездка будет очень интересной. 3 декабря этого года исполняется 65 лет со дня поднятия государственного флага на первом в мире атомном ледоколе "Ленин". Эта дата считается днем рождения атомного ледокольного флота. Вы посетите это историческое судно и действующий ледокол. Вам покажут системы управления, штаб морских операций — и вы увидите, как управляют флотом. Я уверен, что такой визит будет не только ярким воспоминанием, но и изменит вашу жизнь», — подчеркнул генеральный директор ФГБУ «ГлавСевморпуть» Сергей Зыбко.

«Для нас это абсолютно неожиданно — мы на Выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», — поделился Панфилов.

Его супруга добавила, что рада, что они выбрали именно это время для посещения выставки «Россия».

«Эта неделя для выставки очень торжественная: 4 апреля мы отметили пять месяцев с начала нашей работы. Сегодня, 6 апреля, нас посетил десятимиллионный гость. Секрет популярности Выставки в том, что ее делает вся Россия, и все наши экспоненты неравнодушны к ней. Мы объединились всей страной и показываем, чем мы гордимся», — подчеркнула генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Она обратила внимание на то, что выставка проходит в атмосфере любви и гордости, и именно этим привлекает людей. Виртуозова анонсировала открытие новой масштабной весенне-летней программы.

Ранее, 20 марта, выставку «Россия» посетил девятимиллионный гость. Им стал девятилетний Андрей Баторов, который сейчас живет в Москве, но родился в Бурятии. Ему подарили сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское Экспо стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и по своему масштабу и посещаемости уже успело затмить всемирные выставки, которые проводятся в Дубае, Милане и Шанхае. Гостей выставки ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Для посетителей подготовлены 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации.