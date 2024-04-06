В Приднестровье возбудили дело о диверсии после атаки БПЛА на воинскую часть
В Приднестровье возбудили уголовное дело о диверсии после атаки беспилотника на воинскую часть в Рыбницком районе. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного комитета республики в субботу, 6 апреля.
Специалисты провели осмотр места происшествия. Там были обнаружены разные металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника. Предположительно, это FPV-дрон.
«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 277 УК ПМР («Диверсия»)», — подчеркнули в ведомстве.
Также назначена экспертиза взрывчатых веществ. Устанавливаются лица, причастные к произошедшему.
ЧП произошло накануне, 5 апреля, в 6 км от приднестровско-украинской границы. Воинской части были нанесены незначительные повреждения. Предположительно, целью дрона была радиолокационная станция.