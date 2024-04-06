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Австралия назначит спецпредставителя для расследования гибели волонтеров в Газе
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ВС РФ уничтожили пять лодок ВСУ при попытках приблизиться к левому берегу Днепра
Общество
Уголовное дело о халатности возбуждено из-за прорыва дамбы в Орске
Недвижимость
Цены на аренду жилья в России за год выросли на 31%
Мир
WP написала о низкой вероятности возвращения Украины к границам 2014 года
Общество
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
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После прорыва дамбы в Орске эвакуированы 711 человек
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Снег пошел в Москве в субботу
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Уровень реки Урал у Оренбурга приблизился к опасной отметке
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Слуцкий почтил память Жириновского в годовщину смерти политика
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«Ъ» узнал об аресте главы ГК «Пикет» за поставку некачественных бронежилетов ВС РФ
Мир
В Швейцарии рассказали о преимуществе российской армии в зоне СВО
Мир
На Украине сообщили о повреждении предприятия в Киевской области
Наука и техника
Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24»
Спорт
Российские легкоатлеты Гулиева и Чавкин дисквалифицированы за допинг
Мир
Демократы потребовали от Белого дома прекратить поставки оружия Израилю

Заявление начальника пресс-центра группировки «Днепр»

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