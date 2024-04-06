Слуцкий почтил память Жириновского в годовщину смерти политика

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий почтил память Владимира Жириновского в годовщину смерти политика 6 апреля.

«Два года без Владимира Вольфовича, два года на одном дыхании, два года как один день. И пройдет сколько угодно лет, ничего не поменяется», — подчеркнул он на церемонии, которая состоялась у могилы Жириновского на Новодевичьем кладбище в Москве.

Глава ЛДПР сказал, что сегодня каждый укрепляет ту политическую силу, которую создал Жириновский.

«Каждый день прожит не зря, и все эти два года каждый из нас всё внутри себя и то, что происходит с партией и страной, проверял его заповедями, подходами и идеями», — добавил Слуцкий.

По его словам, Жириновский золотыми буквами вписал свое имя в историю современной России.

К могиле политика в этот день пришло большое число людей. Они возложили цветы к памятнику. Священник провел панихиду.

Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. Впоследствии сообщалось, что у бывшего депутата Госдумы наступил септический шок, а также отказало легкое. 8 апреля политика похоронили на Новодевичьем кладбище.