Мирный житель Теткино пострадал при обстреле ВСУ

Житель поселка Теткино в Курской области пострадал при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил 6 апреля в своем Telegram-канале.

«Сегодня со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Пострадал один из местных жителей. Он оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — написал губернатор.

Кроме того, из-за обстрела в Теткино повреждены три дома, три магазина на рынке поселка и шесть автомобилей.

Атаке ВСУ подверглось и село Попово-Лежачи, там снаряды повредили 13 домов и автомобиль.

Старовойт поблагодарил пожарных региона за оперативное тушение пожаров, возникших из-за обстрела. Он добавил, что жителям пострадавших населенных пунктов помогут восстановить и отремонтировать поврежденное имущество.

Накануне, 5 апреля, губернатор сообщал, что Центр развития творчества детей и юношества в Курске загорелся после атаки беспилотника, но никто не пострадал.

Ранее в тот же день Старовойт писал, что из-за падения беспилотника в Курске возник пожар в районе центрального рынка. Губернатор напомнил, что подходить к обломкам снарядов и дронов и прикасаться к ним нельзя.

Тогда же Минобороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Курской областью один беспилотник и уничтожили еще семь.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.