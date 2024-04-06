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На Украине сообщили о повреждении предприятия в Киевской области

ТСН: в Макарове под Киевом во время воздушной тревоги повреждено предприятие
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Фото: Global Look Press/Anastasiia Smolienko
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Помещение одного из частных предприятий повреждено в поселке Макаров в Киевской области. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

О каком именно предприятии идет речь, не уточняется.

В сообщении также сказано, что в ночь на субботу в области объявлялась воздушная тревога, работали силы ПВО.

В Минобороны России эти данные не комментировали.

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Кроме того, ранее в этот день на Украине сообщали о взрывах в Одесской области. Сигнал тревоги звучал в Днепропетровской, Полтавской и подконтрольной Киеву части Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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