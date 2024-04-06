Международный экипаж корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю с МКС

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» с международным экипажем, в составе которого космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, 6 апреля приземлился в Казахстане.

Посадка произошла в степи юго-восточнее города Жезказган в 10:18 мск. Спасатели уже направились к спускаемому аппарату, чтобы помочь членам экипажа выбраться.

С Международной космической станции (МКС) на Землю вернулись также первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская и американка Лорал О'Хара. После эвакуации космонавтов будет проведен их первичный осмотр на месте — медики определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь. Российский и белорусская космонавты пробыли в космосе 14 дней.

На МКС остается экипаж 71-й длительной экспедиции — космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.

Ранее в этот день в «Роскосмосе» сообщили, что экипаж 21-й экспедиции на МКС приготовился к возвращению на Землю. Позже, в 06:54 мск, «Союз МС-24» отстыковался от МКС.

Новицкий и Василевская прибыли на МКС на корабле «Союз МС-25» 25 марта. Также с ними была астронавт NASA Трейси Дайсон, которая займет место О'Хары. Она пробудет в космосе 184 суток и приземлится 23 сентября. Лорал О'Хара находилась на МКС с 15 сентября 2023 года.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» с космодрома Байконур к МКС состоялся в 15:36 23 марта. Корабль добрался до станции по двухсуточной схеме сближения. Полет занял чуть более 50 часов.