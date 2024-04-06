«Ъ» узнал об аресте главы ГК «Пикет» за поставку некачественных бронежилетов ВС РФ
Басманный суд Москвы арестовал генерального директора ООО «ГК «Пикет» Андрея Есипова, который обвиняется в поставке некачественных бронежилетов российской армии. Об этом 5 апреля пишет газета «Коммерсант».
Как выяснило следствие, Есипов поставил российским бойцам 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечает требованиям Минобороны РФ. Глава ГК «Пикет» таким образом нанес ущерб на сумму порядка 2 млрд рублей, отмечает издание.
В отношении Есипова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Кроме того, уголовное дело заведено по факту хищения денежных средств при реализации госконтракта на поставку средств защиты для нужд Министерства обороны.
Есипов пробудет под стражей до 3 июня текущего года. Свою вину он не признает.