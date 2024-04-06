Демократы потребовали от Белого дома прекратить поставки оружия Израилю

Более 35 конгрессменов-демократов подписали открытое письмо к президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, в котором потребовали прекратить военные поставки Израилю. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает The Guardian.

«В свете недавней гибели сотрудников гуманитарных организаций и постоянно ухудшающегося гуманитарной ситуации мы считаем неоправданным одобрять дальнейшие поставки оружия», — говорится в письме, которое подписала в том числе и бывший спикер палаты представителей и ключевой союзник Джо Байдена — Нэнси Пелоси.

В письме конгрессмены требуют приостановить будущие поставки оружия пока не будет проведено расследование гибели сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) из-за авиаудара Израиля или пока Тель-Авив «не сможет в достаточной степени смягчить ущерб мирным жителям в секторе Газа».

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль к решительным и конкретным мерам после гибели волонтеров. Американский лидер в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пригрозил пересмотреть политику по конфликту на Ближнем Востоке. Он заявил, что удары по гуманитарным работникам и общая гуманитарная ситуация в регионе сейчас неприемлемы.

ЦАХАЛ нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK 1 апреля. Погибли семь волонтеров из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством — США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Уточнялось, что действия организации были согласованы с армией Израиля. После атаки WCK приостановила работу в регионе.

Нетаньяху в тот же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент страны Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью работников организации в секторе Газа. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил возмущение из-за инцидента.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.