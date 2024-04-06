Lobaev Arms представит уникальную пушку для защиты танков от FPV-дронов

Новую модель турели (установки для крепления пулеметов или малокалиберных автоматических пушек), которая защитит российскую бронетехнику от FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрабатывает компания по производству сверхдальнобойных снайперских винтовок Lobaev Arms, рассказал 6 апреля руководитель предприятия Владислав Лобаев.

«Сегодня Lobaev Arms создает комплекс защиты наших боевых бронированных машин от украинских FPV-дронов ВСУ. Данная тематика не является традиционной для предприятия, однако мы не можем стоять в стороне, учитывая, что применение таких дронов противником представляет сегодня одну из главных опасностей на фронте», — объяснил он в интервью «РИА Новости».

Он признался, что поставил цель найти экономичную технологию, которая позволила бы дать отпор украинским беспилотникам. FPV-дроны используются противником не только для разведки, но и для доставки боеприпасов. Кроме того, они могут противостоять средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что большая проблема для российской техники.

«Сегодня нельзя мириться с ситуацией, когда танк за несколько миллионов долларов может вывести из строя БПЛА стоимостью в пересчете на наши деньги 40 тыс. рублей», — заявил Лобаев.

Новый антидроновый комплекс может работать и с бронемашины, и с танка. Система представляет собой вращающуюся роботизированную турель для установки на бронетехнику. Калибр орудия — 12 и нарезной 7.62х39 мм, а также 5.56х45 мм, но в ходе работ облик комплекса, калибр и количество стволов могут измениться.

«В этой работе мы пока сознательно ушли от каких-то конкретных тактико-технических характеристик. Изделие, которое получится в итоге, может быть сильно видоизменено. Конечная система может быть двух-, пяти- и даже шестиствольной, причем возможна комбинация гладких и нарезных стволов», — резюмировал Лобаев.

Компания Lobaev Arms — изготовитель гражданского и служебного снайперского оружия. Производство располагается в городе Таруса в Калужской области. Самой популярной моделью, произведенной компанией, на сегодняшний день является снайперская винтовка «Сумрак», дальность поражения цели у которой — 4 км — является рекордной.

Ранее, 27 марта, военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что новые российские авиабомбы ФАБ-3000 будут конструироваться с учетом всех аэродинамических качеств, в дальнейшем их планируют использовать в роли планирующих боеприпасов.

До этого, 10 марта, журнал The National Interest отметил, что разработанная в 1970-х российская торпеда «Шквал» остается революционным оружием в подводной борьбе благодаря способности развивать беспрецедентную скорость до 200 узлов, ракетному двигателю и феномену суперкавитации.

4 марта американский аналитический военный журнал Military Watch Magazine написал, что использование Вооруженными силами (ВС) РФ ракеты «Циркон» является заметной вехой в революции гиперзвукового оружия как первое в истории боевое применение подобной системы. Журнал добавил, что США на данный момент находятся на стадии разработки подобного гиперзвукового оружия в рамках нескольких программ, направленных на «преодоление разрыва в характеристиках».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.