Британские эксперты определили лучшие вкусовые сочетания десертов и чая

Ученые-диетологи из Великобритании и Нидерландов провели исследование, чтобы определить наиболее подходящие сочетания сортов чая и видов печенья. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

По словам авторов исследования, приуроченного к запуску кампании при благотворительном фонде Guide Dogs' Make Every Cuppa Count, к чашке классического чая «Английский завтрак» лучше всего взять овсяное печенье с характерным для него привкусом. Сильный солодовый привкус классического чая усиливает сладость печенья, делая вкус шоколадной крошки особенно выделяющимся.

Также эксперты рассказали, что для любителей сорта «Эрл Грей», чая с бергамотом, лучшим десертом станет печенье с лимонным привкусом.

Как отметили диетологи, они опросили порядка 2 тыс. респондентов об их гастрономических предпочтениях. Согласно результатам опроса, 40% опрошенных пьют чай исключительно со сладостями. Фаворитами среди перечисленных лакомств оказались шоколад и песочное печенье. Также опрос помог определить среднее количество чая, выпиваемого британцами: три чашки в сутки.

Ранее, 3 апреля, врач-диетолог Елена Соломатина назвала полезные свойства листового чая молочный улун. Регулярное употребление такого чая может продлить жизнь на пять лет. Молочный улун сдерживает образование свободных радикалов в организме. Кроме того, в нем присутствует много антиоксидантов.