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FT: Блинкен предупредил ЕС и НАТО об усилении помощи Китая российскому ОПК

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Углубление оборонного сотрудничества России и Китая вызывает серьезные опасения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи лидеров стран ЕС и НАТО. Он призвал коллег чаще поднимать этот вопрос, пишет в пятницу, 5 апреля, Financial Times.

Во время выступления Блинкен обвинил КНР в передаче РФ «инструментов, материалов и технической экспертизы», которые вызывают «масштабное беспокойство». По его мнению, Китай оказывает помощь в отраслях космоса, производства оптического оборудования и ракетного топлива.

Свое выступление госсекретарь закончил предложением «принять меры» в отношении к ряду китайских компаний, которые могут принимать участие в укреплении российской промышленности.

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Ранее, 2 апреля, телеканал NBC News сообщил со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином также заявил о беспокойстве помощью, которую Пекин якобы оказывает Москве на фоне конфликта на Украине.

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