Президент Белоруссии подписал закон об отправлении повесток в армию по SMS
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о поправках в законодательство по обеспечению нацбезопасности, который подразумевает возможность отправлять повестки в военкомат с помощью SMS-сообщений. Соответствующий закон опубликован на правовом портале РБ.
«Операторы электросвязи в отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, по запросу (требованию) военных комиссариатов (обособленных подразделений), управлений Комитета государственной безопасности по областям обязаны: в недельный срок со дня получения запроса представлять сведения об абонентских номерах; обеспечивать оповещение (информирование) абонентов сетей сотовой подвижной электросвязи посредством SMS-сообщений», ― гласит обновленный текст закона.
Согласно документу, это нововведение системы армейского призыва призвано повысить эффективность реагирования на возникающие вызовы и угрозы.
В феврале Лукашенко подписал постановление Совбеза об одобрении проектов концепции нацбезопасности и военной доктрины Белоруссии, которые обсуждались на заседании 16 января.
В проекте военной доктрины, утвержденном постановлением Совбеза, отражены ключевые изменения военно-политической обстановки в мире и регионе, основы военной политики Белоруссии, национальные взгляды на поддержание международного мира и стабильности, а также обеспечение военной безопасности страны и ее вооруженную защиту.