Вильфанд назвал наиболее подверженные половодью в ближайшее время регионы

В ряде регионов России начался сезон половодья, уровень воды в реках поднимается до опасных отметок, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 6 апреля.

«Сейчас очень интенсивно идет половодье. В центре европейской России, например в Московской, Владимирской, Костромской и других областях, на малых и средних реках уровень воды достигает опасных отметок. Вода заливает дороги местного значения, отрезает населенные пункты», — сообщил он ТАСС.

Эксперт отметил, что главную роль здесь играет необычно теплая для этого сезона погода.

К критической отметке приближается уровень воды в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах — местами он равен 60–230 м.

На превышение уровня воды следует обратить внимание жителям Ивановской, Московской, Ярославской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Тульской, Оренбургской и Тверской областей, а также Башкортостана и Мордовии.

Метеоролог предупредил, что в ближайшие дни предполагается достижение опасных отметок на реках Уверь в Новгородской области, Протва в Калужской области и Судогда во Владимирской области.

В тот же день сообщалось, что Тула уже прошла пик половодья, и теперь уровень воды начинает снижаться. Однако до сих пор подтопленными остаются мосты в деревнях Берники, Мерлиновка и Нижние Присады. Также ограничено движение транспорта на участке набережной Дрейера под Зареченским мостом.

В этот же день в Ленинградской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за паводка. Уровень воды в реке Тихвинке в Тихвинском районе составил 538 см. В зоне подтопления находятся 90 придомовых участков.

3 апреля в Оренбурге ввели режим ЧС в связи с подъемом уровня воды. Уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимется выше ежегодной нормы. В администрации учитывают в прогнозах высоту подъема воды на 9,8 м. За день до этого в Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги. Аналогичные меры приняты и в Авиагородке, где вскрыли полотно на улице Озеленителей.