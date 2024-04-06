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Канцлер Австрии призвал Макрона избегать эскалации конфликта на Украине

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Фото: REUTERS/Octav Ganea
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что не во всем согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно конфликта на Украине, и призвал его избегать эскалации. Об этом в пятницу, 5 апреля, пишет газета Le Figaro.

«Мы согласны с намерением достичь прочного мира. Но наши позиции расходятся в выборе пути достижения этой цели. Я выступаю за принцип предосторожности. Президент Франции является сторонником принципа сдерживания», — прокомментировал Нехаммер заявление Макрона о возможной отправке французских войск на Украину.

Нехаммер признал, что некоторые агрессивные доводы могут казаться убедительными, но сам он является сторонником «принципа предосторожности, чтобы избежать неконтролируемой эскалации».

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26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, и не исключил этого. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

В марте французский лидер указал, что по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки военных.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что прямое столкновение стран альянса с Россией не в их интересах, и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.

19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент своих военных для отправки на Украину, который на начальном этапе составит около 2 тыс. человек. По его словам, французское воинское подразделение станет «приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских вооруженных сил».

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