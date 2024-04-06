Канцлер Австрии призвал Макрона избегать эскалации конфликта на Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что не во всем согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно конфликта на Украине, и призвал его избегать эскалации. Об этом в пятницу, 5 апреля, пишет газета Le Figaro.

«Мы согласны с намерением достичь прочного мира. Но наши позиции расходятся в выборе пути достижения этой цели. Я выступаю за принцип предосторожности. Президент Франции является сторонником принципа сдерживания», — прокомментировал Нехаммер заявление Макрона о возможной отправке французских войск на Украину.

Нехаммер признал, что некоторые агрессивные доводы могут казаться убедительными, но сам он является сторонником «принципа предосторожности, чтобы избежать неконтролируемой эскалации».

26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, и не исключил этого. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

В марте французский лидер указал, что по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки военных.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что прямое столкновение стран альянса с Россией не в их интересах, и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.

19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент своих военных для отправки на Украину, который на начальном этапе составит около 2 тыс. человек. По его словам, французское воинское подразделение станет «приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских вооруженных сил».