Иран и Пакистан договорились обменяться заключенными

Заместитель главы министерства юстиции Ирана по правам человека и международным делам Аскар Джалалян и министр юстиции и законодательства Пакистана Азам Назир Тарар в ходе переговоров согласились провести обмен заключенными. Об этом сообщила газета The Nation в пятницу, 5 апреля.

«Иранская делегация сообщила, что в настоящее время в тюрьмах Ирана находятся 160 пакистанских заключенных, а в Пакистане под стражей — 60 иранских заключенных. Учитывая тяжелое положение близких и родственников заключенных пакистанцев, делегация предложила освободить их», — сказано в публикации.

Освобождение заключенных Джалалян объяснил гуманитарными причинами, однако взамен Иран будет ожидать отправки на родину граждан своей страны из тюрем Пакистана.

Тарар заявил, что готов пойти навстречу и вернуть в Иран заключенных, однако будет необходимо установить причины заключения: Пакистан освободит лишь тех, кто непричастен к уголовным преступлениям.

Стороны также договорились о взаимном развитии туристической сферы и бизнеса, что должно положительно сказаться на обоих государствах.

16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе радикальной группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате атаки погибли двое детей.

МИД Пакистана назвал удар иранских ВС нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Позднее, 18 января, Пакистан нанес ответные удары по Ирану. Атака была совершена в ходе контртеррористической операции под кодовым названием «Марг Бар Сармачар». Погибли 10 человек.

В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Иран и Пакистан к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации.

19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен ракетными ударами между Ираном и Пакистаном, а также усиливающееся противостояние с США на Ближнем Востоке являются производными конфликта в секторе Газа.

19 января кабинет министров Пакистана принял решение о прекращении эскалации напряженности с Ираном и одобрил шаг по восстановлению дипломатических отношений.