Реклама
Прямой эфир
Мир
Ребенок погиб и 10 человек пострадали при вооруженной драке в Турции
Общество
Что известно о ситуации в Орске после порыва дамбы. Главное
Мир
ВКС РФ уничтожили два пункта базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии
Мир
МИД РФ назвал кощунственным материал Foreign Policy о «Крокусе»
Общество
Жители подтопленного Орска рассказали «Известиям» о ситуации в городе
Мир
В Латвии возродят заложенный при Александре III военный порт
Мир
Политолог призвал Турцию, Египет и Иран к бойкоту Израиля
Мир
Певица Мадонна ответила подавшим на нее в суд фанатам
Мир
Адвокат УПЦ составил доклад на 250 страниц с доказательствами нападений на церковь
Мир
Политолог объяснил решение Турции приостановить участие в ДОВСЕ
Общество
В Новой Москве привели в порядок мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
Политика
МИД назвал встречу Армения – США – ЕС попыткой втянуть Кавказ в противостояние
Общество
Суд назначил замглавы по IT «Сирены-Трэвел» запрет определенных действий
Общество
Глава Оренбурга сообщил о 333 подтопленных домовладениях в городе
Мир
Суд в Молдавии признал экстремистским российский имперский флаг
Мир
На Украине предложили лишать свободы за отказ от медосмотра в военкомате
Сюжет:

Байден потребовал дать делегации Израиля полномочия на сделку с заложниками

0
Фото: Global Look Press/White House
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден рекомендовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху предоставить полномочия членам делегации, которая участвует в непрямых переговорах с ХАМАС, на заключение договоренностей по обмену заложников. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Белый дом уже несколько месяцев работает над тем, чтобы реализовать все усилия для освобождения заложников, цитирует Кирби телеканал Al Hadath. Со стороны американской администрации не было ни малейшей халатности в решении этого вопроса, отметил он.

«Мы с нетерпением ждем возможности привлечь к ответственности [виновных в гибели семи сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK)]», — добавил он.

Штурмовое предупреждение: Израиль готов к военной операции в Рафахе
Что стало причиной затягивания атаки со стороны ЦАХАЛ и почему она может привести к гуманитарной катастрофе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK 1 апреля. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством — США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

В ЦАХАЛ назвали атаку ошибкой, заявив, что военные приняли волонтеров за боевиков ХАМАС. Уточняется, что в итоге будут уволены командир огневой поддержки бригады, офицер в звании майора и начальник штаба бригады, полковник. Кроме того, официальный выговор объявлен командиру бригады и командиру 162-й дивизии. Также решено объявить выговор и командующему Южным командованием за его общую ответственность за произошедшее. В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль к конкретным шагам после гибели волонтеров в Газе, а американский президент Джо Байден в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пригрозил пересмотреть политику по конфликту на Ближнем Востоке. Он заявил, что удары по гуманитарным работникам и общая гуманитарная ситуация в регионе сейчас неприемлемы.

Нетаньяху ранее назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью работников организации в секторе Газа. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил возмущение инцидентом.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024