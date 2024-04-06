Байден потребовал дать делегации Израиля полномочия на сделку с заложниками

Президент США Джо Байден рекомендовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху предоставить полномочия членам делегации, которая участвует в непрямых переговорах с ХАМАС, на заключение договоренностей по обмену заложников. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Белый дом уже несколько месяцев работает над тем, чтобы реализовать все усилия для освобождения заложников, цитирует Кирби телеканал Al Hadath. Со стороны американской администрации не было ни малейшей халатности в решении этого вопроса, отметил он.

«Мы с нетерпением ждем возможности привлечь к ответственности [виновных в гибели семи сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK)]», — добавил он.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK 1 апреля. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством — США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

В ЦАХАЛ назвали атаку ошибкой, заявив, что военные приняли волонтеров за боевиков ХАМАС. Уточняется, что в итоге будут уволены командир огневой поддержки бригады, офицер в звании майора и начальник штаба бригады, полковник. Кроме того, официальный выговор объявлен командиру бригады и командиру 162-й дивизии. Также решено объявить выговор и командующему Южным командованием за его общую ответственность за произошедшее. В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль к конкретным шагам после гибели волонтеров в Газе, а американский президент Джо Байден в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пригрозил пересмотреть политику по конфликту на Ближнем Востоке. Он заявил, что удары по гуманитарным работникам и общая гуманитарная ситуация в регионе сейчас неприемлемы.

Нетаньяху ранее назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью работников организации в секторе Газа. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил возмущение инцидентом.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.