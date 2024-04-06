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Ученые сравнили токсичность джинсов масс-маркета с выхлопными газами

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Научная команда Технологического университета Гуандуна (КНР) выяснила, что покупка недорогих моделей джинсов по уровню токсичности сравнима с 10-километровой поездкой на автомобиле с бензиновым двигателем. Исследование опубликовано 5 апреля в научном издании Science of the Total Environment.

Согласно выводу китайских экспертов, приобретаемую в магазинах масс-маркета пару джинсов надевают в среднем семь раз. При этом объем расходов на производство ткани, логистику и утилизацию одной пары джинсов Levi's провоцирует выработку углекислого газа в 11 раз большую, чем при при тех же процессах производства и реализации предметов гардероба высокого качества. Их в среднем надевают 120 раз.

«Изменение модных тенденций заставляет людей часто покупать одежду и носить ее недолго. <...> Такое чрезмерное потребление привело к значительному увеличению потребления ресурсов и энергии в швейной промышленности за счет ускорения всей цепочки поставок одежды, включая процессы производства, логистики, потребления и утилизации. Всё это усугубляет влияние швейной промышленности на изменение климата», ― цитирует британская газета Daily Mail одного из авторов исследования доктора Я Джоу.

Как отметили ученые, исследование в первую очередь призвано продемонстрировать неэкологичность текстильного производства для fast-fashion брендов, которые с завидной регулярностью отчитываются о новых рекордах прибыли.

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Весной 2023 года ученые Техасского университета в Остине (США) пришли к выводу, что способность океанов поглощать избыток CO2 из атмосферы может значительно снизиться после 2100 года. Отмечается, что на сегодняшний день океаны поглощают около трети выбросов CO2, производимых людьми. При худшем сценарии изменений климата эффективность этого поглощения достигнет пика в 2100 году, а в 2300 году она упадет уже вдвое.

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