Ребенок погиб и 10 человек пострадали при вооруженной драке в Турции
В турецком городе Шанлыурфа в драке с оружия погиб ребенок, еще 10 человек пострадали. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает агентство IHA.
Среди пострадавших есть полицейский, добавили в агентстве. Конфликт возник на автовокзале между сотрудниками автобусной компании и клиентами.
«В результате драки с применением холодного и огнестрельного оружия погиб 10-летний ребенок, пострадали 10 человек, в том числе полицейский», — говорится в материале.
На месте происшествия работает полиция.
Ранее, 2 апреля, в школе Виертола в городе Вантаа к северу от Хельсинки произошла стрельба. В МВД сообщили о трех раненых несовершеннолетних, один из них умер, двое получили серьезные ранения.
Подозреваемым в совершении убийства оказался 12-летний ученик, который после прибытия полиции покинул территорию школы. Позже его задержали. У подростка обнаружили огнестрельное оружие, которое принадлежит близкому родственнику ребенка. Также правоохранительные органы отметили, что лицензия на оружие имеется.