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Актер Дуэйн «Скала» Джонсон выразил сожаление о поддержке Байдена в 2020 году

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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Американский актер и бывший рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон выразил сожаление о поддержке президента Джо Байдена во время предвыборной гонки в 2020 году. Об этом он сообщил 5 апреля в ток-шоу Fox & Friends.

«Думаю, поддержка Байдена несколько лет назад была лучшим решением для меня на тот момент. <...> Сейчас, готовясь к этим выборам, я понимаю, что не буду этого делать снова, моя цель — объединить страну», ― заявил актер.

Как отметил Джонсон, активная поддержка Байдена на фоне травли экс-президента Дональда Трампа вызвала раскол в обществе. Он подчеркнул, что лидера страны должен выбирать народ, а не политтехнологи, и добавил, что будет полностью солидарен с решением американцев, которые проголосуют «так, как ему нужно».

«Я оставлю свою политику при себе. Это между мной и урной для голосования. Как и многие из нас, не доверяя всем политикам, я доверяю американскому народу, и тот, за кого он проголосует, является моим президентом и которого я поддержу на 100%», ― продолжил чемпион WWE.

Артист признал, что крайне недоволен нынешним состоянием дел в Соединенных Штатах, однако допустил, что плохие времена для его страны рано или поздно закончатся.

«Доволен ли я нынешним состоянием Америки? Нет. Верю ли я, что нам станет лучше? Я верю в это, я оптимист и верю, что мы можем стать лучше», ― резюмировал Скала.

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В конце января стало известно, что среди демократов растет обеспокоенность слабостью предвыборной кампании действующего американского лидера Джо Байдена в противостоянии с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

До этого сообщалось, что два сотрудника администрации действующего президента Байдена покинут свои посты, чтобы помочь ему в предвыборной кампании. Диллон намерена выполнять функции руководителя предвыборной кампании, а Донилон станет главным стратегом.

Перед этим, 6 января, Барак Обама призвал Байдена и его сторонников усилить предвыборную кампанию, поскольку он обеспокоен возможностью возвращения республиканца Трампа в Белый дом.

9 декабря 2023 года журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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