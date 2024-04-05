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Минюст признал писателя Михаила Веллера иностранным агентом

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Министерство юстиции РФ 5 апреля признало иностранными агентами писателя Михаила Веллера и основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову. Соответствующее сообщение было размещено на сайте Минюста.

Веллер выступал против спецоперации России на Украине и призывал к действиям, способным привести к нарушению территориальной целостности России. При этом писатель участвовал в различных площадках, которые предоставлялись иноагентами и иностранными СМИ. Веллер покинул территорию России еще в 2020 году.

Татулова, в свою очередь, выступала против ввода российской армии на Украину и участвовала в распространении материалов иностранных агентов. Более того, она распространяла недостоверные сведения в отношении России и ее Вооруженных сил, которые были направлены на формирование «негативного образа» страны. По информации ведомства, Татулова проживает за пределами РФ.

В реестр иноагентов также было включено и «Российское социалистическое движение» (РСД). Оно тоже выступало против спецоперации на Украине и распространяло недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Кроме того, движение организовывало и принимало участие в митингах и мероприятиях, которые проводились за рубежом.

Таким образом, в реестре иноагентов числятся 795 физических и юридических лиц.

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С 1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать об этом статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые материалы.

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