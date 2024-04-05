МЧС: спасатели в Орске проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва

Сотрудники МЧС России проводят работы по укреплению порванной в Орске дамбы. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства в пятницу, 5 апреля.

«Усилена группировка спасателей МЧС России. Совместно с муниципальными службами они укрепляют дамбу и устраняют порыв», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в работах задействованы два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом.

Кроме того, проводится эвакуация местных жителей из районов, где есть вероятность подтопления. Сотрудники МЧС РФ обходят жилые дома, граждан направляют в пункты временного размещения (ПВР).

Представитель регионального МЧС Александр Ситников пояснил, что в Орске произошел порыв насыпной дамбы — не прорыв, а порыв, то есть дамба основной напор воды держит. Небольшой порыв устраняется фронтальными погрузчиками и большегрузами.

О порыве дамбы в Орске стало известно ранее в этот день. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы.

Вечером 5 апреля журналист Константин Макаров побеседовал с местными жителями, которые рассказали о ситуации в городе и о том, как спасались от прибывающей воды.

3 апреля в Оренбурге ввели режим ЧС в связи с подъемом уровня воды в реке. Уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимется выше ежегодной нормы. В администрации учитывают в прогнозах высоту подъема воды на 9,8 м. За день до этого в Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги. Аналогичные меры приняты и в Авиагородке, где вскрыли полотно на улице Озеленителей.