НАТО выделит более €160 млн на развитие в Латвии военного порта в городе Лиепая, который был заложен при российском императоре Александре III. Об этом 5 апреля сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс.

«НАТО приняло решение о выделении более €160 млн на развитие военного порта в Лиепае на территории [бывшего военного городка] Каросты. В рамках проекта будут построены новые опоры, создана вспомогательная инфраструктура и проведены дноуглубительные работы», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

По его словам, этот проект значительно улучшит обороноспособность страны.

Порт Кароста в Лиепае был построен в конце XIX – начале XX веков. Строительство началось в 1890 году по приказу императора Александра III. Позднее порт получил название порт Александра III. Во времена СССР Кароста была закрытой территорией, а в последнее время район города использовался как туристический объект.

Ранее, 18 марта, румынское телевидение (tvrinfo.ro) сообщило, что на территории страны появится крупнейшая в Европе военная база НАТО. Она может быть развернута к 2040 году после расширения 57-й авиабазы военно-воздушных сил страны имени Михаила Когэлничану.