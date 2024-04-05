Готовность нового спортцентра с бассейнами в Красноярске достигла 20%

В Красноярске готовность нового спортивно-культурного центра с двумя бассейнами достигла 20%. Об этом сообщает городская администрация.

Центр возводят на пересечении улиц 9 Мая и Водопьянова, на месте бывшего Казачьего рынка. Сейчас подрядчик занимается цокольным этажом, прокладывает наружные сети водоснабжения и водоотведения. Все работы ведутся в соответствии с графиком.

«В прошлом году проведены подготовительные мероприятия по возведению здания спорткомплекса, на этот год стоит задача сделать основные работы. Одно из помещений в здании будет отдано под музей спорта», — прокомментировал мэр города Владислав Логинов.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, пропускная способность центра составит 268 посещений в смену. В здании разместят детский и взрослый бассейны, раздевалки, душевые, медицинский, массажный и тренерский кабинеты, тренажерный зал, детские игровые комнаты.