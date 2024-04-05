Реклама
Прямой эфир
Мир
МАГАТЭ проинформировано о сообщениях об атаке ВСУ на ЗАЭС
Происшествия
Прорыв дамбы произошел в Орске Оренбургской области
Мир
Гуцул назвала условие выхода Гагаузии из состава Молдавии
Мир
Гутерриш выступил за расследование гибели 196 гуманитарных работников в Газе
Мир
МИД указал на провокацию США и НАТО рисков для безопасности в Закавказье
Мир
Полянский рассказал об обстановке в СБ ООН в Нью-Йорке во время землетрясения
Общество
Жена и дочь навестили губернатора Мурманской области Чибиса в больнице
Общество
«Россети» прокомментировали арест главы «Дагэнерго» Мухумаева
Общество
Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах до 29 июня
Общество
Басманный суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Общество
Осужден пожизненно командир батальона морпехов ВСУ
Мир
Во Франции заявили о катастрофическом состоянии госфинансов
Общество
Вдова шахтера из Приамурья рассказала, как в последний раз провожала мужа на вахту
Мир
Самолет Azur Air рейса Пхукет – Сочи вылетел после нештатной ситуации на борту
Мир
В Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе
Мир
Джо Байдену доложили о землетрясении в Нью-Йорке

МАГАТЭ проинформировано о сообщениях об атаке ВСУ на ЗАЭС

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) знает о сообщениях об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), сообщили 5 апреля в пресс-службе организации.

Там отметили, что МАГАТЭ изучает их в контакте с группой своих инспекторов на объекте.

«Мы знаем об этих сообщениях и изучаем их. Мы поддерживаем связь с группой МАГАТЭ на месте. На данный момент у нас нет информации, которой мы могли бы поделиться», — приводит сообщение ТАСС.

Станционный осмотритель: что глава МАГАТЭ увидел на Запорожской АЭС
Гросси оценил, как обмеление Каховского водохранилища и украинские обстрелы влияют на безопасность объекта

Ранее в этот день на ЗАЭС зафиксировали прилеты боевых дронов ВСУ в районах грузового порта и азотно-кислородной станции № 2 Запорожской АЭС. Повреждений критически важной инфраструктуры не было.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва предостерегает Киев от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Дипломат призвала МАГАТЭ публично фиксировать все случаи нападения на Запорожскую АЭС с украинской стороны.

Утром 4 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об отключении высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1», оно произошло в 10:06. Причины происшествия устанавливаются, радиационный фон остается без изменений.

В свою очередь, директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после отключения резервной линии электроснабжения назвал случившееся реальной опасностью. Он указал на то, что источник электроэнергии необходим ЗАЭС для охлаждения реакторов и выполнения других важных функций по обеспечению ядерной безопасности.

Также на Запорожской атомной электростанции 22 марта произошло отключение высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская». Энергоснабжение обеспечивалось за счет «Ферросплавной» в 330 кВ. В тот же день отключенная линия была введена в работу.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024