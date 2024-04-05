МАГАТЭ проинформировано о сообщениях об атаке ВСУ на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) знает о сообщениях об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), сообщили 5 апреля в пресс-службе организации.

Там отметили, что МАГАТЭ изучает их в контакте с группой своих инспекторов на объекте.

«Мы знаем об этих сообщениях и изучаем их. Мы поддерживаем связь с группой МАГАТЭ на месте. На данный момент у нас нет информации, которой мы могли бы поделиться», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в этот день на ЗАЭС зафиксировали прилеты боевых дронов ВСУ в районах грузового порта и азотно-кислородной станции № 2 Запорожской АЭС. Повреждений критически важной инфраструктуры не было.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва предостерегает Киев от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Дипломат призвала МАГАТЭ публично фиксировать все случаи нападения на Запорожскую АЭС с украинской стороны.

Утром 4 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об отключении высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1», оно произошло в 10:06. Причины происшествия устанавливаются, радиационный фон остается без изменений.

В свою очередь, директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после отключения резервной линии электроснабжения назвал случившееся реальной опасностью. Он указал на то, что источник электроэнергии необходим ЗАЭС для охлаждения реакторов и выполнения других важных функций по обеспечению ядерной безопасности.

Также на Запорожской атомной электростанции 22 марта произошло отключение высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская». Энергоснабжение обеспечивалось за счет «Ферросплавной» в 330 кВ. В тот же день отключенная линия была введена в работу.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.