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Победителей премии «За безопасное цифровое детство» наградили на IV Молодежном цифровом форуме

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5 апреля в Москве в диджитал-пространстве «Кибердом» состоялось награждение лауреатов премии «За безопасное цифровое детство». Организатором премии выступил Альянс по защите детей в цифровой среде. Церемония награждения прошла в рамках IV Молодежного цифрового форума.

С видеообращением к участникам форума и премии Альянса по защите детей в цифровой среде обратился заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Президент Владимир Путин определил цифровую трансформацию национальной целью развития до 2030 года. И сегодня перед нашей страной стоят масштабные технологические вызовы и задачи, их успешное выполнение невозможно без активной цифровизации разных сфер. Ее драйвером служите, прежде всего, вы, молодое поколение. Рассчитываем, что именно за вами — цифровое будущее страны», — сказал вице-премьер. Он также добавил, что форум — одна из ключевых площадок для открытого диалога между государством, бизнесом, наукой и молодежью. И сегодня у молодого поколения есть все возможности для получения знаний и навыков в этой технологичной и прорывной сфере. Развиваться в ней хочет, по словам Дмитрия Чернышенко, более половины российских ребят, с каждым годом растет число ИТ-абитуриентов.

В этом году заявки на участие в премии «За безопасное цифровое детство» подали более 1000 человек из 89 регионов России. Награды были вручены в трех основных номинациях: «Уроки безопасности в Сети» для учителей, «Взрослые и дети в Интернете» для родителей, «Лучший юношеский проект» для школьников от 14 до 18 лет, а также в специальной номинации «Цифровая безопасность семьи». Проекты нескольких участников были отмечены специальными призами от Движения Первых, информационно-коммуникационного образовательного сервиса «Сферум» и Российского общества «Знание».

«В мире стремительно развивающихся технологий очень важно оставаться человеком. Главная цель Альянса — защитить детей и научить их критически мыслить», — заявила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

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