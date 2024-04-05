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В Сахалинской области выделили 500 млн рублей на установку детских площадок

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Из бюджета Сахалинской области выделили 500 млн рублей на установку детских игровых комплексов. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего в 2024 году в жилых районах различных муниципалитетов планируют смонтировать более 30 комплексных детских площадок. Размещены они будут по новому стандарту.

Так, площадь игровой зоны составит от 300 до 1,5 тыс. кв. м. Предполагается, что гулять на них будет интересно как трехлетним детям, так и подросткам. Каждая площадка должна включать игровые и спортивные детские зоны, а также зоны отдыха для взрослых.

По словам министра ЖКХ Наталии Куприной, в восьми муниципалитетах уже заключены контракты с подрядными организациями. Средства на благоустройство выделяются из регионального бюджета. В 2024 году направлено более 500 млн рублей.

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