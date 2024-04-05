Президент Литвы вручил Шмыгалю литовскую госнаграду

Президент Литвы Гитанас Науседа вручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю командорский крест ордена Великого князя Литовского Гедиминаса за вклад в сотрудничество между странами. Об этом в пятницу, 5 апреля, пишет Delfi.

«Премьер-министр Украины Д. Шмыгаль награжден за активный вклад в развитие литовско-украинского сотрудничества и продвижение демократических ценностей», — указано на портале.

На встрече также обсуждались возможные условия поддержки Украины со стороны Литвы. Обозначено, что Вильнюс выделяет Киеву помощь в размере до 2% ВВП страны, а в перспективе следующих трех лет планирует выделить еще €200 млн.

Науседа отметил, что литовский бизнес готов расширять партнерство с украинскими инвесторами, особенно в оборонной сфере.

Ранее, 26 марта, советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что Литва и НАТО не заинтересованы в военном конфликте с Россией. По его мнению, опасения по поводу отправки военных инструкторов на Украину не беспочвенны. Однако он утверждает, что речь только о поддержке Киева, а ввязываться в прямое противостояние с Москвой не хочет ни Вильнюс, ни Североатлантический альянс.

19 февраля Литва призвала Европу «взяться за голову» и найти способ помочь Украине. Премьер-министр Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что Евросоюз до сих пор не смог сформировать стратегическую цель в отношении Украины.