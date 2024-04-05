Реклама
Прямой эфир
Мир
МАГАТЭ проинформировано о сообщениях об атаке ВСУ на ЗАЭС
Происшествия
Прорыв дамбы произошел в Орске Оренбургской области
Мир
Гуцул назвала условие выхода Гагаузии из состава Молдавии
Мир
Гутерриш выступил за расследование гибели 196 гуманитарных работников в Газе
Мир
МИД указал на провокацию США и НАТО рисков для безопасности в Закавказье
Мир
Полянский рассказал об обстановке в СБ ООН в Нью-Йорке во время землетрясения
Общество
Жена и дочь навестили губернатора Мурманской области Чибиса в больнице
Общество
«Россети» прокомментировали арест главы «Дагэнерго» Мухумаева
Общество
Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах до 29 июня
Общество
Басманный суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Общество
Осужден пожизненно командир батальона морпехов ВСУ
Мир
Во Франции заявили о катастрофическом состоянии госфинансов
Общество
Вдова шахтера из Приамурья рассказала, как в последний раз провожала мужа на вахту
Мир
Самолет Azur Air рейса Пхукет – Сочи вылетел после нештатной ситуации на борту
Мир
В Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе
Мир
Джо Байдену доложили о землетрясении в Нью-Йорке

Президент Литвы вручил Шмыгалю литовскую госнаграду

0
Фото: Global Look Press/Yauhen Yerchak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Литвы Гитанас Науседа вручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю командорский крест ордена Великого князя Литовского Гедиминаса за вклад в сотрудничество между странами. Об этом в пятницу, 5 апреля, пишет Delfi.

«Премьер-министр Украины Д. Шмыгаль награжден за активный вклад в развитие литовско-украинского сотрудничества и продвижение демократических ценностей», — указано на портале.

На встрече также обсуждались возможные условия поддержки Украины со стороны Литвы. Обозначено, что Вильнюс выделяет Киеву помощь в размере до 2% ВВП страны, а в перспективе следующих трех лет планирует выделить еще €200 млн.

Науседа отметил, что литовский бизнес готов расширять партнерство с украинскими инвесторами, особенно в оборонной сфере.

Вытянуть не смогут: Запад пытается продлить конфликт на Украине
Зачем США и странам ЕС это нужно и кто оплатит счета Киева

Ранее, 26 марта, советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что Литва и НАТО не заинтересованы в военном конфликте с Россией. По его мнению, опасения по поводу отправки военных инструкторов на Украину не беспочвенны. Однако он утверждает, что речь только о поддержке Киева, а ввязываться в прямое противостояние с Москвой не хочет ни Вильнюс, ни Североатлантический альянс.

19 февраля Литва призвала Европу «взяться за голову» и найти способ помочь Украине. Премьер-министр Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что Евросоюз до сих пор не смог сформировать стратегическую цель в отношении Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024