Центр комплексных беспилотных решений в России представил новую модификацию FPV-дрона-истребителя «Джокер-10». Беспилотник оснащен трубами, которые начинены взрывчаткой, сообщает телеканал «Известия». При выстреле формируется облако осколков. Оно в свою очередь сбивает беспилотные летательные аппараты противника. По мнению экспертов центра, «Джокер-10» — это оптимальное решение для перехвата дронов украинских националистов. БПЛА-истребители с их новой модификацией поспособствуют наступательным действиям на поле боя.

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