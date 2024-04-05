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МИД указал на провокацию США и НАТО рисков для безопасности в Закавказье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Действия США и НАТО провоцируют серьезные риски для стабильности и безопасности в Закавказье, заявили 5 апреля в МИД РФ по итогам 60-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Говоря о провокационных действиях Вашингтона и Североатлантического альянса, в российском МИДе уточнили, что речь идет о наращивании военно-тренировочной деятельности и реализации планов по дальнейшему расширению альянса, в том числе за счет приема в его состав Грузии.

«Фиксируются серьезные риски для региональной стабильности и безопасности от продолжающейся военно-биологической активности Вашингтона и других государств-членов блока в Закавказье, включая Грузию, а также содействия со стороны Евросоюза вооруженным силам этой страны в рамках так называемого «Европейского фонда мира» ЕС», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИДе подчеркнули необходимость обеспечения безопасности Абхазии и Южной Осетии через заключение соглашения о неприменении силы Грузии в отношении этих республик. Также предлагается запустить процесс делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией.

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Ранее, 20 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о планах НАТО открыть в Закавказье второй фронт против РФ. По ее словам, альянс не устраивала политика России, направленная на умиротворение региона.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что стремления НАТО закрепиться на Кавказе известны Москве. Он усомнился в том, что попытки Североатлантического альянса расширить свое влияние помогут добавить стабильности в регионе и предсказуемости ситуации. По его словам, Россия внимательно следит за активностью военно-политического блока.

17 марта генсек НАТО Йенс в ходе своей поездки в Грузию призывал Тбилиси «сделать больше, чтобы остановить Россию». Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе ответил, что страна является одним из самых лояльных и надежных партнеров альянса.

В декабре 2023 года спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал НАТО определить четкие критерии вступления страны в блок по аналогии с механизмом, который действует в Евросоюзе. По его словам, в своем вкладе в вопросе безопасности Тбилиси «уже давно ведет себя как член альянса», а совместимость ее Вооруженных сил с силами государств — членов альянса «находится на самом высоком уровне».

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