Джо Байдену доложили о землетрясении в Нью-Йорке

Президент США Джо Байден получил информацию о произошедшем в Нью-Йорке землетрясении. Об этом 5 апреля сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент Джо Байден был проинформирован о землетрясении и находится на связи со своими сотрудниками, которые отслеживают потенциальные последствия», — передает CNBC.

По обновленным данным, аэропорты мегаполиса в настоящее время не принимают рейсы на посадку.

Из-за землетрясения на некоторое время было прервано заседание Совета безопасности ООН. Затем представитель генсека организации заявил ТАСС, что работа в нью-йоркской штаб-квартире нарушена не была.

Землетрясение в Нью-Йорке магнитудой 4,7 произошло ранее в этот день. Эпицентр землетрясения находился в Ливане, штат Нью-Джерси, примерно в 80 км к западу от Манхэттена. Подземные толчки ощущали жители городов от Филадельфии до Бостона. Власти Нью-Йорка призывают жителей не покидать свои дома.

На данный момент сообщений о структурных повреждениях Нью-Йорка нет.