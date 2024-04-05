Две школы отремонтировали в Уяре Красноярского края за 175 млн рублей
В городе Уяр Красноярского края по федеральной программе отремонтировали две школы. Работы обошлись в 175 млн рублей, сообщает региональное министерство образования.
Речь идет о школах № 4 и 40. В зданиях заменили инженерные сети, обновили фасады, отремонтировали крыши, провели внутренние отделочные работы. Также для учебных заведений приобрели новую мебель, оборудование для пищеблоков и учебных занятий.
Общая стоимость работ составила около 175 млн рублей. Средства выделили из регионального и федерального бюджетов по программе модернизации школьной системы образования.
Отмечается, что школы открылись после ремонта еще 1 сентября 2023 года. Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, всего за 2022–2023 годы капремонт прошел в 35 средних учебных заведениях, в 2024–2026 годах планируется обновить еще 40 школ.