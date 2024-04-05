В Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, были нанесены незначительные повреждения, сообщается 5 апреля на сайте министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики.

На кадрах, публикуемых «Известиями», виден полет дрона, а затем слышно, как раздается громкий звук.

«Сегодня в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в 6 км от приднестровско-украинской границы», — сказано в сообщении.

Уточняется, что целью дрона была радиолокационная станция. В результате атаки жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.

Ранее, 17 марта, в Тирасполе воинская часть была атакована дроном-камикадзе, в результате сгорел находившийся на аэродроме вертолет. Полет беспилотника был зафиксирован со стороны «Клеверного моста». Возбуждено уголовное дело о совершении диверсии.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что удар по вертолету в Приднестровье похож на провокацию. Она также сообщила, что придерживается позиции молдавского правительства, по мнению которого, Украина непричастна к происшествию.