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Прицельная должность: как и когда покушались на глав регионов в России

Напавший на мурманского губернатора сделал это якобы по приказу «голосов в голове», хотя лично с Чибисом знаком не был
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса транспортировали в областную клиническую больницу после ножевого ранения, сообщила «Известиям» его пресс-секретарь. Нападение на главу региона в четверг, 4 апреля, совершил 42-летний житель города Апатиты Александр Быданов. Он ударил Чибиса в живот и попытался скрыться, но его задержали сотрудники Росгвардии. По данным СК, покушение на чиновника было совершено из личной неприязни. Опрошенные эксперты полагают, что удар в живот — свидетельство умышленной попытки убийства. «Известия» вспомнили, как и когда в РФ нападали на глав регионов.

Голоса в голове

Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после покушения оценивается как тяжелое, для дальнейшего лечения его транспортировали на вертолете в областную больницу — в Мурманск, сообщила «Известиям» пресс-секретарь главы региона.

Нападение произошло вечером 4 апреля. Он встречался в городе Апатиты с местными жителями — это мероприятие губернатор анонсировал у себя в соцсетях. На выходе из здания ДК «Строитель», где оно проходило, к главе региона подбежал человек с ножом и ранил его в живот. Губернатора экстренно госпитализировали. Главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев выступил с заявлением, сообщив, что Андрея Чибиса прооперировали. Он отметил, что чиновнику «сильно повезло» — нож не задел аорту.

Напавший на губернатора тоже находится в больнице — после нападения он пытался скрыться, и его ранили в ногу, сообщил источник «Известий». В областной прокуратуре отметили, что задержали мужчину сотрудники Росгвардии. Во время допроса Александр Быданов рассказал, что совершил покушение из-за неприязни к губернатору, хоть и не был лично с ним знаком, уточнили в региональном СК.

Губернатор Мурманской области Чибис в областной больнице

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в областной больнице

Фото: t.me/andrey_chibis

По словам источника, совершить преступление Быданову приказали некие «голоса в голове». Он принимает препараты из-за сильных болей в спине. Невролог прописал ему несколько видов лекарств: таблетки и уколы. Часть препаратов Александр принял перед выходом из дома перед нападением, добавил собеседник редакции.

Родственники и знакомые нападавшего рассказали «Известиям», что у задержанного не было признаков психических расстройств, голосов он раньше не слышал и на учете в психоневрологическом диспансере не состоял.

В отношении Быданова возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Оно уже передано в центральный аппарат СК. Следователи установили, что раньше задержанный уже привлекался за причинение легкого вреда здоровью.

В субботу, 6 апреля, подозреваемому планируется избрать меру пресечения — по информации источника «Известий», заседание пройдет в выездном режиме, в больнице, где тот находится.

«В настоящее время изучаются круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей задержанного. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая», — сообщили в ведомстве.

В правительстве области сообщили, что на время болезни Андрея Чибиса и.о. руководителя региона станет его заместитель Надежда Аксенова.

Андрей Чибис в областной больнице

Андрей Чибис в областной больнице

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Нападение на губернатора Мурманской области будет расследовано в кратчайшие сроки, заявил 5 апреля на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о возможном усилении безопасности чиновников на фоне случившегося, он указал на то, что подобные выводы должны делать соответствующие службы.

Здесь нужна экспертная оценка, является ли это какой-то системной угрозой или отдельно взятым случаем с теми или иными причинами, которые опять же предстоит выявить следствию, — сказал он.

История покушений

Андрей Чибис — не единственный глава региона, на кого совершали нападение. Одним из самых громких таких случаев стало убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова — в 2002 году его застрелили на Новом Арбате в Москве. Преступление было заказным, киллеры подошли к главе региона, когда тот вышел из машины, и выстрелили. В тот день Валентина Цветкова сопровождали шофер и заместитель — охранников рядом не было.

Расследование дела длилось больше десяти лет. Правоохранительные органы установили, что в подготовке убийства Цветкова участвовали десять человек. Каждому организаторы пообещали по $100 тыс. За время следствия двоих из них убили, двое пропали без вести, а еще шестеро в разные годы предстали перед судом, получив длительные сроки. Ни заказчика, ни киллера установить не удалось.

полиция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В мае 2004 года жертвой покушения стал глава Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров. На стадионе «Динамо» в Грозном во время празднования Дня Победы сдетонировала бомба — взрывчатка была заложена заранее при реконструкции стадиона. Глава республики получил тяжелые ранения и скончался по дороге в больницу. Все участники этого покушения, кроме заказчика Шамиля Басаева и одного исполнителя, были ликвидированы.

Это было не первое покушение на Ахмата-Хаджи Кадырова. За год до его гибели произошел взрыв во время праздника в Чечне, куда приехал и президент республики. Тогда погибли 18 человек, но сам глава республики не пострадал.

В 2009 году злоумышленники попытались убить президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Рядом с его кортежем на трассе «Кавказ» взорвался автомобиль — мощность бомбы направленного действия составила не менее 70 кг в тротиловом эквиваленте. Авто террориста было начинено металлическими элементами, увеличивающими поражающее действие.

Глава республики получил серьезные ранения и был отправлен на лечение в Москву. Помимо самого Евкурова, тяжело пострадали его брат и племянник. Несмотря на серьезные последствия, глава Ингушетии смог восстановиться и возглавлял республику до конца 2010 года.

Губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова попытались убить в 2016-м. Ночью пять членов местной ОПГ пытались поджечь его дом. Попытка оказалась неудачной — обгорело лишь несколько досок на заборе.

За организацию поджога осудили лидера местной преступной группировки Евгения Ремезова. Он рассказал, что убийство Бочарова заказал местный предприниматель Владимир Зубков. А тот, по словам Ремезова, сделал это под давлением главы областного СК генерала Михаила Музраева. В 2023 году Музраева осудили на 20 лет лишения свободы по статье «Теракт».

Множественная квалификация

Строгость наказания, которое назначат подозреваемому в нападении на Андрея Чибиса, будет зависеть от квалификации этого деяния, напомнил «Известиям» управляющий партнер юридического центра «Фаворит» Никита Муравьев. Для следствия, по его словам, первостепенное значение имеет умысел — то, чего хотел добиться подозреваемый своими действиями.

— Умысел определяется как путем оценки фактических действий, так и путем анализа показаний подозреваемого, свидетелей, проверки его частной переписки, высказываний, предшествующих совершению преступления, — сказал юрист. — Фактические действия подозреваемого — удар ножом именно в живот — говорят об умысле в причинении смерти.

Убийство, согласно УК РФ, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет. Но поскольку преступление в данном случае не завершено, срок не может превышать 3/4 от максимального, пояснил Никита Муравьев.

Адвокат Зелимхан Бициев считает, что защита может попытаться переквалифицировать статью о покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

уголовный кодекс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Эта статья позволяет получить срок до десяти лет, — уточнил он. — То есть защита попытается максимально минимизировать последствия для подозреваемого.

Но если же нападение как-то связано с осуществлением губернатором служебной деятельности, то преступление будет переквалифицировано на покушение по мотивам политической ненависти, сказал Никита Муравьев.

— Тогда подозреваемому может грозить лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, — отметил юрист.

Эксперт-аналитик Совбеза Анатолий Никифоров заявил «Известиям», что сотрудники Росгвардии сработали профессионально. По его словам, сейчас не стоит строить никаких версий, нужно дождаться результатов расследования. В ходе него станет понятно, что именно стало мотивом.

Кроме психиатрической экспертизы, могут быть назначены и исследования оружия, добавил Зелимхан Бициев.

— Например, что за вид оружия использовался, каким образом он изготовлен и так далее, — уточнил адвокат.

Если будет установлено, что подозреваемый на момент нападения был невменяем, наказание ему не назначат, напомнил Никита Муравьев. Вместо этого он будет направлен в специальное учреждение закрытого типа для прохождения лечения.

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