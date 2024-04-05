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Юрист рассказал о новых штрафах за спам-звонки

Юрист Соловьев: надо посмотреть на эффективность закона о штрафах за спам-звонки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в пятницу, 5 апреля, о новых штрафах за спам-звонки и ужесточение ответственности за рекламу кредитов с нарушением законодательства.

Соловьев напомнил, что спам — это электронное сообщение, предназначенное неопределенному кругу лиц, которое доставлено абоненту без его предварительного согласия. Однако зачастую люди просто не обращают внимание, когда собственноручно подписывают согласие на рассылку им рекламы. В этом случае наложить на организацию штраф не получится.

«Давайте не будем забывать, что нередко согласие на эту рассылку становится условием для предоставления одномоментной скидки. Человек, ведясь на эту скидку, с этим соглашается. Если человек принципиален и хочет бороться с этими спамерами, то нужно очень внимательно относиться к тем согласиям, которые вы даете на распространение той или иной рекламы», — предупредил юрист в эфире «Радио 1».

По словам Соловьева, организация, на которую пожаловался пользователь, будет иметь возможность доказать, что звонок ​не являлся спам-рекламой. Он добавил, что скоро будет ясно, будут ​ли работать лазейки, при помощи которых компании будут стараться уйти от ответственности за спам.

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3 апреля Совет Федерации одобрил закон, согласно которому устанавливается ответственность за спам-звонки и ужесточается ответственность за рекламу кредитов с нарушением законодательства РФ, передает НСН. Как в беседе с «Известиями» отметил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, закон призван защитить личное пространство людей.

За распространение рекламы при помощи спам-звонков нарушителю-физическому лицу будет грозить штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. На должностных лиц может быть наложен штраф от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, на юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Кроме того, если кредиторы не будут указывать полную стоимость потребкредита при рекламе, то для их сотрудников предусмотрен штраф в размере от 40 тыс. до 100 тыс. рублей, а для самих юридических лиц от 600 тыс. до 1,6 млн рублей.

В законе «О рекламе» отмечается, что информация о полной стоимости кредита должна предоставляться «до предоставления информации о процентных ставках» и указываться шрифтом, не меньшим по размеру, это требование для кредиторов остается неизменным.

Экономист Лазарь Бадалов считает, что об эффективности данного закона говорить что-то конкретное пока рано. Он лишь подчеркнул, что штрафы до 1,6 млн рублей для крупных банков будут незначительными, а вот для микрофинансовых организаций — вполне ощутимыми, сообщает телеканал «360».

Кроме того, в июне в России заработала общая система блокировки спама. Уточнялось, что на сайтах Федеральной антимонопольной службы и сотовых операторов МТС, Tele 2 и «МегаФон» появилась форма обратной связи, через которую можно подать жалобу на спам-звонки и SMS.

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