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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском

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В Петропавловске-Камчатском в результате пожара в частном доме погиб мужчина. По словам соседей, в момент возгорания он был пьян, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел вечером в четверг, 4 апреля, в доме по улице Осипенко. Тушение заняло более двух часов, в ходе работ спасатели обнаружили тело мужчины.

По словам соседей, в момент возгорания хозяин дома находился в состоянии алкогольного опьянения. Как уточняет ИА KamchatkaMedia, сам дом не был оборудован пожарным извещателем.

В МЧС предполагают, что причиной пожара могла стать зажженная свеча или неосторожность при курении. Точная причина устанавливается.

По факту гибели человека Следственный комитет Камчатского края организовал проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В ночь на 4 апреля в Данкове Липецкой области пожар произошел в частном доме на улице Совхозной. Женщина и трое детей сумели спастись, выбравшись через окно. Пожилые мужчина и женщина в результате пожара погибли.

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