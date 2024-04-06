Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию ВСУ на северодонецком направлении

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северодонецком направлении в зоне проведения специальной противоракетной операции. Об этом 6 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Как следует из опубликованного ведомством видео, самолеты работали парами.

«Получили боевую задачу по нанесению авиационного удара по скоплению живой силы противника. Выполнили взлет парой с аэродрома базирования», — рассказал пилот одного из штурмовиков.

Удар Су-25 наносили неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. Была уничтожена военная техника противника и живая сила.

«Попали отлично», — добавил пилот.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее, 23 марта, экипажи штурмовой авиации ВКС РФ на самолетах Су-25 также ударили неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе ВСУ на северодонецком направлении. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

11 марта военное ведомство сообщило об уничтожении личного состава и техники ВСУ на авдеевском направлении при помощи неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8. Прежде чем вернуться на аэродром, экипажи Су-25 провели противоракетный маневр в воздухе с отстрелом ложных тепловых целей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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