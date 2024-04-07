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8 апреля — Гавриил Благовест: история, традиции, что можно и нельзя делать

Народный праздник Гавриил Благовест отметят в России 8 апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Ежегодно 8 апреля православная церковь отмечает Собор архангела Гавриила — праздник в честь небесного посланника, который принес благую весть Деве Марии и другим святым. В 2024 году торжество выпадает на понедельник. На Руси этот день называли Гавриил Благовест. О том, какие традиции и народные приметы с ним связаны, читайте в материале «Известий».

Собор архангела Гавриила в 2024 году

Архангел Гавриил — один из восьми верховных ангелов, предводителей небесных воинств. Согласно Священному Писанию, каждый из них выполняет свою задачу в служении Господу. Задача Гавриила — быть небесным посланником, вестником тайн Божиих и служителем Божественного Всемогущества. Поэтому именно он явился Деве Марии, чтобы рассказать ей и всему миру о скором рождении Спасителя.

Но не только Богородица получала вести от Гавриила. Архангел открыл пророку Моисею тайну сотворения мира, вдохновив его на написание книги Бытия, и рассказал пророку Даниилу о судьбе еврейского народа. Праведной Анне, матери Девы Марии, небесный посланник сообщил о долгожданном рождении дочери и невероятной судьбе, которая ее ожидает. Первосвященнику Захарии Гавриил явился, чтобы предсказать рождение Иоанна Предтечи — человека, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана. Святому Иосифу Обручнику, мужу Марии, архангел поведал о непорочном зачатии и велел бежать с супругой в Египет, чтобы скрыться от преследования царя Ирода.

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Помимо этого, Гавриил был ангелом-хранителем Марии на протяжении всей ее земной жизни, он же возвестил Богородице о скором успении. Он пребывал рядом с Иисусом, когда тот до кровавого пота молился в Гефсиманском саду перед своими крестными страданиями. От архангела узнали о Воскресении Христовом женщины, которые пришли помазать тело Спасителя миром.

Как небесный посланник Гавриил почитается не только в христианстве, но и в других религиях: исламе и иудаизме. Православная церковь справляет торжества в его честь дважды в год: 8 апреля, сразу после Благовещения, и 26 июля. В эти дни верующие вспоминают о ревностном служении Гавриила Господу и обращаются к нему с благодарственными молитвами и просьбами.

Гавриил Благовест в 2024 году — традиции

На Руси праздник в честь небесного посланника называли Гавриил Благовест. Люди верили, что в этот день архангел спускается на землю и исполняет желания, но только те, о которых искренне попросят. Поэтому ранним утром жители деревень и городов выходили на улицу как можно раньше и молились, формулируя свою просьбу к вестнику тайн Божиих. После этого шли на торжественное богослужение в храм.

Чаще всего к Гавриилу обращались с молитвами о здоровье для себя и близких, богатом урожае, плодовитом скоте, крепкой и дружной семье. Считалось, что архангел может уберечь рыбаков от опасностей на воде, а охотников — от встречи с волками и медведями.

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В праздник Гавриила Благовеста крестьяне пересаживались с саней на телеги. В южных регионах начинали сажать ранние сорта картофеля и других культур.

Также с этого дня девушки откладывали рукоделие до лучших времен, так как считалось, что после торжества ничего хорошего связать или вышить не получится — нитки будут рваться, а изделие быстро испортится. Этому поверью есть вполне логичное объяснение. Гавриил Благовест во многих регионах был отправной точкой для весенних полевых работ, во время которых всё, что не касалось земледелия, отходило на второй план. Женщины просто не могли уделять рукоделию достаточно времени, а в спешке ничего хорошего не получалось.

Гавриил Благовест в 2024 году — что можно и нельзя делать

Верующим в праздник рекомендуется посетить храм или выбрать время для молитвы дома. Полезно будет вспомнить о событиях Благовещения и их значении, а также проанализировать, какой след оставил в душе прошедший праздник. Кроме того, следует помнить, что 8 апреля продолжается Великий пост. Тем, кто его придерживается, нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.

На Руси верили, что в день Гавриила Благовеста нельзя скупиться, так как это принесет неудачи и бедность. На праздник старались в принципе не обсуждать финансовые вопросы и не пересчитывать деньги, чтобы не лишиться достатка.

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Женщины в этот день не ходили с распущенными волосами, боясь потерять верность мужа. В праздник не смахивали крошки со стола — их было принято аккуратно собирать и отдавать птицам. Домашних животных на Гавриила Благовеста особенно оберегали. У хозяина, который обижает скотину, звери будут болеть и чахнуть.

Гавриил Благовест в 2024 году — народные приметы

С Гавриилом Благовестом на Руси связывали множество примет. Если в праздник на крышах всё еще лежал снег, знали, что он останется там до конца месяца. Заморозки обещали холодную затяжную весну, а дождь — грибное лето. Пчеловоды в этот день наблюдали за вербой. Если она распускалась, из омшаника (утепленного помещения для зимовки пчел) доставали ульи и выставляли на улицу.

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