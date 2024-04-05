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«Россети» прокомментировали арест главы «Дагэнерго» Мухумаева

«Россети»: арест Мухумаева не связан с деятельностью компании
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Арест директора филиала «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева не связан с текущей деятельностью компании. Об этом 5 апреля сообщил руководитель ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.

«Арест управляющего директора «Дагэнерго» Мухумаева не связан с текущей деятельностью «Дагэнерго», «Россети Северный Кавказ» и вообще в принципе с компанией «Россети». В период времени, в рамках которого возбуждено уголовное дело и проводится проверка, это, если я не ошибаюсь, с 2011 по 2016 год, <...> это не тот период, когда Мухумаев был назначен управляющим директором», — сказал он.

Левченко подчеркнул, что «Россети Северный Кавказ» со своей стороны оказывают полное содействие правоохранительным органам.

3 апреля дома у Мухумаева были проведены обыски в рамках расследования дела о мошенничестве. На следующий день Советский районный суд в Дагестане отправил под стражу на два месяца восемь человек, включая директора филиала «Дагэнерго». По данным суда, Мухумаев в составе ОПГ похитил около 2,8 млрд рублей, принадлежащих организации «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа».

Мухумаев занимает пост директора «Дагэнерго» с 8 ноября 2023 года. До этого он руководил службой логистики и материально-технического обеспечения, а также управлением капитального строительства, а с июля прошлого года исполнял обязанности директора филиала.

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