Власти Нью-Йорка оценят последствия и ущерб от землетрясения, которое утром 5 апреля произошло в мегаполисе. Об этом губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул написала в соцсети X.

«Моя команда оценивает последствия и любой ущерб, который мог быть причинен, и мы будем информировать общественность в течение дня», — добавила она.

По данным геологической службы США, в Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 4,7. Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в Ливане, штат Нью-Джерси, примерно в 50 милях к западу от Манхэттена.

Подземные толчки ощущали жители городов от Филадельфии до Бостона.

Ранее, 3 апреля, произошла серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5. В результате погибли 10 человек, еще 934 пострадали.

Землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване стало самым мощным на острове за последние 25 лет. Электричества лишились 87 тыс. домохозяйств. Власти оценили ущерб в $60 млн.