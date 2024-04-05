Умерла актриса театра и кино Вера Чехова

В Германии на 84 году жизни умерла актриса театра и кино, продюсер, сценарист, режиссер Вера Чехова, которая была дальней родственницей российского писателя Антона Чехова. Об этом 4 апреля сообщила газета Zeit.

Чехова ушла из жизни 3 апреля.

«Она скончалась в среду в Берлине после непродолжительной тяжелой болезни», — сказано в материале.

Вера Чехова родилась в Берлине в 1940 году. Ее мать Ада Чехова была дочерью актера Михаила Чехова, который являлся племянником Антона Чехова и Ольги Чеховой.

Известность Чеховой принесли роли в таких фильмах, как «Врач из Сталинграда», «Утром в понедельник», «Место преступления», «Синяя Борода». В 1962 году получила национальную кинопремию ФРГ. В конце 1990-х она завершила актерскую карьеру и занялась режиссурой.