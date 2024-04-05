В Москве анонсировали старт волонтерского проекта «Время добра»

В столице в субботу, 6 апреля, стартует ежегодный волонтерский проект «Время добра», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

У проекта будет четыре сезона. Весенний продлится до 14 апреля: будут организованы субботники, творческие и инклюзивные мастер-классы, патриотические и донорские акции.

«Добровольцы помогут пациентам городских больниц, соберут корм для животных, сдадут вторсырье и встретятся с экспертами по направлениям волонтерской деятельности», — написал Собянин в Telegram.

Чтобы стать участником проекта, нужно выбрать мероприятие и зарегистрироваться на сайте «Мосволонтер».

В 2023 году проект объединил свыше 7 тыс. жителей столицы, которые приняли участие в более чем 100 мероприятиях.