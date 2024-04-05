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Кинолог рассказал о возможности сэкономить на груминге

Кинолог Голубев: собаковод может самостоятельно делать гигиенический груминг
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Фото: Global Look Press/Zou Zheng
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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в пятницу, 5 апреля, о способах, при помощи которых можно сэкономить на груминге для собаки.

«Не рекомендую самостоятельно стричь собак, если вы не знаете, как правильно это делать. Помимо того, что вы можете поранить питомца, вы можете испортить ему шерсть. Есть ряд пород, которым требуется особый и достаточно сложный груминг, с такими питомцами лучше обращаться к профессионалам», — отметил эксперт в беседе с «Радио 1».

При этом каждый хозяин может научиться самостоятельно мыть, вычесывать свою собаку, а также стричь ей когти. Это поможет здорово сэкономить на услугах зоо-салонов красоты для животных, отметил эксперт.

Он уточнил, что практически каждый собаковод может выполнять гигиенический груминг самостоятельно. В него входят мытье, сушка феном, вычесывание колтунов, стрижка когтей, чистка ушей и глаз.

Если собаку с детства приучать мыться в ванной, это войдет в привычку. Для мытья обязательно следует использовать специальные средства для собак. Также можно приобрести аксессуары для ухода за шерстью, чтобы расчесывать питомца после гигиенических процедур.

Кроме этого, эксперт рекомендовал отказаться от лишних аксессуаров, которые не несут практической пользы. Банты, бабочки, стразы или другие вещи, которые могут принести эстетическое удовольствие, но не принесут пользу. Это поможет сохранить бюджет.

Также стоит избегать окрашивания шерсти. Это может нанести серьезный вред здоровью собаки.

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Ранее, 3 апреля, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа призвал вакцинировать собак от бешенства с наступлением весны и ближе к лету.

Специалист отметил, что в этот период начинается массовый выезд на дачу, из-за чего следует начать вакцинацию собак с прививки от бешенства, сообщает телеканал «360».

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