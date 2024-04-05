Раненым солдатам ВСУ предложили запрашивать эвакуацию через приложение

Раненым украинским военным предложили запрашивать эвакуацию через мобильные приложение. О платформе рассказала замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью изданию Armyinform, опубликованном 5 апреля.

По ее словам, минобороны разрабатывает многофункциональное приложение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) под названием «Армия+».

«В «Армия+» также хотим добавить опцию «эвакуироваться»: просто даешь сигнал — и тебя забирают на ближайший стабилизационный пункт, например, и оказывают необходимую медицинскую помощь», — уточнила Черногоренко.

При этом неизвестно, будет ли приложение работать без доступа в интернет и в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы.

В интервью отмечается, что количество рабочих задач заместителя министра и ее команды растет со 2 апреля, с принятием украинским президентом Владимиром Зеленским закона о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев, включая реквизиты внутренних и заграничных паспортов.

Помимо этого, 2 апреля Зеленский подписал ряд законов, касающихся мобилизации. Так, он отменил статус ограниченно пригодного к военной службе. Теперь мужчин, которые относились к нему, обязали в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование. Также президент снизил возраст мобилизации с 27 лет до 25.

На следующий день газета The New York Times писала, что снижение призывного возраста с 27 до 25 лет «создаст долгосрочные риски для украинского населения, учитывая демографическую ситуацию в стране».

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. Депутат Верховной рады Ирина Фриз указывала, что новый закон нарушает конституцию государства.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.